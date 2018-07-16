Найбільша газета Фінляндії нагадала Трампу і Путіну про свободу преси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Найбільша газета Фінляндії виступила з посланням президентам Дональду Трампу і Володимиру Путіну із закликом поважати вільну пресу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Газета Daily Helsingin Sanomat розмістила рекламу в Гельсінкі, вказавши на репутацію Фінляндії як центру вільної преси. Організація "Репортери без кордонів" регулярно посідає перше місце в рейтингу "Індекс свободи преси", в тому числі перше місце два роки поспіль.
Російською мовою на одному з чорно-білих оголошень написано: "Неприємні речі стаються з журналістами, які ставлять питання Путіну".
В англійській версії для Трампа сказано: "Пане Президенте, ласкаво просимо в країну вільної преси".
Трамп регулярно звинувачує деякі новинні агентства в тому, що вони є постачальниками "фейкових новин". Путіна звинувачують у створенні культури насильства, яка призвела до вбивства деяких російських журналістів.
Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа 16 липня в Гельсінкі тет-а-тет триватиме півтори години.