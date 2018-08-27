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Крупнейшая биткоин-биржа Канады выйдет на европейский рынок

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. До конца 2018 года ведущая криптовалютная торговая платформа Канады Coinsquare планирует выйти на рынок Европейского Союза. Об этом говорится в официальном заявление биржи, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание sirius-crypto.com.

Крупнейшая биткоин-биржа Канады выйдет на европейский рынок

В частности сообщается, что уже в четвертом квартале этого года пользователи из Европы получат доступ к торгам биткоином, а также Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, Dogecoin и Dash.

"Выход на такой огромный рынок, как ЕС, станет важным шагом, который приблизит нас к цели стать глобальным финансовым институтом 21-го века. Мы являемся ведущей криптовалютной биржей в Канаде и очень тщательно подходим к вопросам международного расширения, желая быть уверенными в том, что сможем предложить такой же высокий уровень сервиса и безопасности в любой другой стране", — заявил CEO Coinsquare Коул Даймонд.

Также напоминается, что в июле Coinsquare совместно с инвестиционным блокчейн-банком DLTa 21 Blockhain Corp анонсировала запуск торговой платформы в Японии.

Кроме того, биржа запустила инвестиционный фонд Coincapital, который будет предлагать клиентам инвестиционные продукты, ориентированные на криптовалюты, а также на такие новые технологии, как блокчейн и искусственный интеллект.

Напоминим, многие страны мира опасаются легализации криптовалют. Так, к примеру, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

Наряду с этим, агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

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