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Найбільша біткоін-біржа Канади вийде на європейський ринок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. До кінця 2018 року провідна криптовалютна торгова платформа Канади Coinsquare планує вийти на ринок Європейського Союзу. Про це йдеться в офіційній заяві біржі, передає УНН з посиланням на галузеве видання sirius-crypto.com.

Найбільша біткоін-біржа Канади вийде на європейський ринок

Зокрема повідомляється, що вже в четвертому кварталі цього року користувачі з Європи отримають доступ до торгів біткоінами, а також Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, Dogecoin і Dash.

"Вихід на такий величезний ринок, як ЄС, стане важливим кроком, який наблизить нас до мети стати глобальним фінансовим інститутом 21-го століття. Ми є провідною криптовалютною біржею в Канаді і дуже ретельно підходимо до питань міжнародного розширення, бажаючи бути впевненими в тому, що зможемо запропонувати такий же високий рівень сервісу і безпеки в будь-якій країні", - заявив CEO Coinsquare Коул Даймонд.

Також нагадується, що в липні Coinsquare спільно з інвестиційним блокчейн-банком DLTa 21 Blockhain Corp анонсувала запуск торгової платформи в Японії.

Крім того, біржа запустила інвестиційний фонд Coincapital, який буде пропонувати клієнтам інвестиційні продукти, орієнтовані на криптовалюти, а також на такі нові технології, як блокчейн і штучний інтелект.

Нагадаю, багато країн світу побоюються легалізації криптовалюти. Так, наприклад, в Америці біткоіни вважають "надризиковим активом".

Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоіни з переліку платіжних засобів.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок колеги радикала з партії назвали як мінімум "неетичним".

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