Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Американская атомная субмарина Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами класса «Огайо» с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море. Об этом сообщает ВМС США, передает УНН.
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«Подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар с запланированным визитом в порт 1 ноября 2022 года», - говориться в сообщении.
По словам, командира оперативной группы 69 Джона Крэддока, визит Rhode Island в порт Гибралтара укрепляет непоколебимую приверженность союзникам и партнерам в регионе.
«США и Великобритания имеют богатую историю сотрудничества посредством учений, операций и подобных мероприятий по сотрудничеству, которые укрепляют наши совместные возможности и партнерство. Сложность, смертоносность, и тактическое мастерство Rhode Island олицетворяют эффективность и мощь подводных сил», — сказал капитан Крэддок.
Сообщается, что Rhode Island, базирующийся на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия, представляет собой подводную лодку с баллистическими ракетами класса Огайо. Эти подводные лодки гибкие и живучие, с возможностью непрерывного патрулирования в качестве высокоэффективного элемента сил ядерного сдерживания США. Rhode Island, входящий в состав 10-й группы подводных лодок, является одной из шести подводных лодок с баллистическими ракетами, базирующихся на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия.
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