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Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море

Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море

Киев • УНН

 • 367215 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Американская атомная субмарина Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами класса «Огайо» с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море. Об этом сообщает ВМС США, передает УНН.

Цитата

«Подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар с запланированным визитом в порт 1 ноября 2022 года», - говориться в сообщении.

По словам, командира оперативной группы 69 Джона Крэддока, визит Rhode Island в порт Гибралтара укрепляет непоколебимую приверженность союзникам и партнерам в регионе.

«США и Великобритания имеют богатую историю сотрудничества посредством учений, операций и подобных мероприятий по сотрудничеству, которые укрепляют наши совместные возможности и партнерство. Сложность, смертоносность, и тактическое мастерство Rhode Island олицетворяют эффективность и мощь подводных сил», — сказал капитан Крэддок.

Сообщается, что Rhode Island, базирующийся на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия, представляет собой подводную лодку с баллистическими ракетами класса Огайо. Эти подводные лодки гибкие и живучие, с возможностью непрерывного патрулирования в качестве высокоэффективного элемента сил ядерного сдерживания США. Rhode Island, входящий в состав 10-й группы подводных лодок, является одной из шести подводных лодок с баллистическими ракетами, базирующихся на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский уверен, что если россия применит ядерное оружие, то она прекратит свое существование.

New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщало, что российские военные руководители высокого уровня недавно обсудили, когда и как они могут применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине.

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