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Найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря

Найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря

Київ • УНН

 • 367218 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Американська атомна субмарина Rhode Island, оснащена 24 міжконтинентальними балістичними ракетами класу «Огайо» з ядерними боєголовками, увійшла до Середземного моря. Про це повідомляє ВМС США, передає УНН.

Цитата

«Підводний човен з балістичними ракетами класу «Огайо» ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибув до Гібралтару із запланованим візитом у порт 1 листопада 2022 року», - йдеться у повідомленні.

За словами, командира оперативної групи 69 Джона Креддока, візит Rhode Island до порту Гібралтару зміцнює непохитну відданість союзникам та партнерам у регіоні.

«США та Велика Британія мають багату історію співпраці за допомогою навчань, операцій та подібних заходів щодо співробітництва, які зміцнюють наші спільні можливості та партнерство. Складність, смертоносність, і тактична майстерність Rhode Island уособлюють ефективність і потужність підводних сил», — сказав капітан Креддок.

Повідомляється, що Rhode Island, що базується на базі військово-морських підводних човнів Кінгс-Бей, штат Джорджія, є підводним човном з балістичними ракетами класу Огайо. Ці підводні човни живучі, з можливістю безперервного патрулювання як високоефективний елемент сил ядерного стримування США. Rhode Island, що входить до складу 10-ї групи підводних човнів, є одним із шести підводних човнів з балістичними ракетами, що базуються на базі військово-морських підводних човнів Кінгс-Бей, штат Джорджія.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський упевнений, що якщо росія застосує ядерну зброю, то вона припинить своє існування.

New York Times з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомляло, що російські військові керівники високого рівня нещодавно обговорили, коли та як вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні.

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