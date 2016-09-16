Навязывая демократию, Запад начал строить худший из всех возможных миров - Times

Автор статьи проводит параллель с серединой 1930-х годов, когда Уинстон Черчилль противостоял осторожной позиции тогдашнего премьер-министра Великобритании Стэнли Болдуина относительно угрозы агрессии и диктатуры со стороны гитлеровской Германии.

"Самый важный урок из всех ошибок: мы должны отказываться от наших фантазий о всемогуществе. Не все проблемы могут быть решены. Мы не гроссмейстеры, а остальной мир не состоит из пешек, которые мы можем контролировать. Наше стремление решать проблемы других стран, чтобы удовлетворить себя, чрезвычайно опасно. Потому что наша история показывает, что мы почти ничего не понимаем в их проблемах, их структурах и их истории", - говорится в статье.

Авторитарные государства порой больше подходят для людей, чем безвластие. Если страна разорвана на куски и не остается никаких сил, которые могли бы ею управлять, то безвластие и годы насилия неизбежны. Новым и нестабильным государствам понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, пишет автор статьи в Times.

"Запад должен перестать восхищаться собственной риторикой о правах человека и демократии, но должен расставлять приоритеты реалистично, с осторожностью, смирением и пониманием", - утверждает Дж.Рассел.

"Некомпетентно вмешиваясь в конфликты и оставляя других в огне войны, мы начали строить самый худший из всех возможных миров", - резюмирует автор.