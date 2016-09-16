Нав'язуючи демократію, Захід почав будувати найгірший з усіх можливих світів - Times

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Захід повинен нарешті перестати вірити в те, що він нібито краще знає, що робити, і визнати, що ідея про те, що демократія може бути нав’язана силою в Сирії, Іраку або Лівії, була з самого початку красивою казкою. Таку думку висловила колумніст видання Times Дженні Рассел, передає УНН.