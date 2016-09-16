Нав'язуючи демократію, Захід почав будувати найгірший з усіх можливих світів - Times
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Захід повинен нарешті перестати вірити в те, що він нібито краще знає, що робити, і визнати, що ідея про те, що демократія може бути нав’язана силою в Сирії, Іраку або Лівії, була з самого початку красивою казкою. Таку думку висловила колумніст видання Times Дженні Рассел, передає УНН.
Автор статті проводить паралель з серединою 1930-х років, коли Уїнстон Черчілль протистояв обережної позиції тодішнього прем’єр-міністра Британії Стенлі Болдуіна щодо загрози агресії і диктатури з боку гітлерівської Німеччини.
“Найважливіший урок з усіх помилок: ми повинні відмовлятися від наших фантазій про всемогутність. Не всі проблеми можуть бути вирішені. Ми не гросмейстери, а решта світу не складається з пішаків, які ми можемо контролювати. Наше прагнення вирішувати проблеми інших країн, щоб задовольнити себе, надзвичайно небезпечне. Тому що наша історія показує, що ми майже нічого не розуміємо в їх проблемах, їх структурах і їх історії”, — йдеться у статті.
Авторитарні держави часом більше підходять для людей, ніж безвладдя. Якщо країна розірвана на шматки і не залишається ніяких сил, які могли б нею керувати, то безвладдя і роки насильства неминучі. Новим і нестабільним державам знадобляться десятиліття, щоб відновитися, пише автор статті в Times.
“Захід повинен перестати захоплюватися власною риторикою про права людини і демократії, але повинен розставляти пріоритети реалістично, з обережністю, смиренням і розумінням”, — стверджує Дж.Рассел.
“Некомпетентно втручаючись в конфлікти і залишаючи інших у вогні війни, ми почали будувати найгірший з усіх можливих світів”, — резюмує авторка.