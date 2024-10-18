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Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

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18 октября 2024, 18:00  •  874 просмотра

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Редкие проливные дожди в пустыне Сахара на юго-востоке Марокко возродили озеро Ирики, которое было сухим 50 лет. Озеро площадью 13x11 км имеет большое экологическое значение для перелетных птиц между Европой и Африкой.

В результате редкого явления на юго-востоке Марокко затоплена пустыня Сахара. Исключительные проливные дожди, прошедшие в Сахаре в прошлом месяце возродили озеро, которое пересохло более 50 лет в провинции Загора.

Пишет УНН с ссылкой на Associated Press и EFE.

Необычный ливень образовал озера голубой воды среди пальм и дюн пустыни Сахара, оживив некоторые из ее наиболее пострадавших от засухи регионов. Проливные дожди создали водяные лагуны посреди дюн марокканской пустыни Мерзуга и возродили озеро, которое пересохло более 50 лет в провинции Загора.

Справочно

Проливные дожди в начале сентября, которые вызвали наводнения и привели к гибели 18 человек в Марокко, были "исключительными" и необычными из-за большого количества осадков - от 50 до 250 миллиметров, выпавших за очень короткий промежуток времени.

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С другой стороны засухи на протяжении предыдущих 6 лет создали проблемы для большей части Марокко: заставляли фермеров оставлять поля незасеянными, а города и поселки иметь проблемы с потреблением воды.

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Недавние дожди, которые метеорологи назвали экстратропическим штормом, могут изменить климат региона на месяцы и даже годы. Это связано с тем, что воздух удерживает больше влаги и, соответственно, вызывает больше испарения и способствует увеличению штормов.

Озеро Ирики впервые с 1968 года наполнено водой

Примерно в 300 километрах к юго-западу от марокканской пустыни Мерзуга, в регионе Загора, который на 46% состоит из дюн, исключительные штормовые дожди и наводнения в начале сентября возродили озеро Ирики. Эта территория имеет большое экологическое значение для перелетных птиц, которые прокладывают маршрут между Европой и к югу от Сахары.

Восстановление воды в озере выявил 9 сентября Адель Муман, исследователь, специализирующийся на спутниковом анализе в Университете имени Ибн Тофаила в Кенитре. Специалист проанализировал влияние наводнения в этом районе с помощью изображений со спутника Sentinel.

Последний раз это озеро имело воду в 1968 году. Когда я это увидел, мы немедленно связались с кочевниками в этом районе, которые подтвердили, что вода есть

- рассказывает он.
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Исследователь подчеркивает, что озеро имеет 13 километров в длину и 11 километров в ширину, поверхность, которая также является беспрецедентной.

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Также спутниковый снимок опубликовало NASA, - он был сделан 10 сентября, - на нем показано это озеро и другие водоемы в этом районе.

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Агентство сравнило это фото с фото, сделанным годом ранее, на котором еще не было видно воды.

Научный рай

Мустафа Фаузи, территориальный директор ANDZOA в Загоре, объяснил EFE по телефону из Загоры, что сейчас озеро возродило "экологическую ценность" территории.

Специалист добавил, что исчезновение воды в озере повлекло снижение частоты возвращения мигрирующих птиц в Европу. Этот феномен также подчеркивают испанские специалисты-орнитологи.

Реабилитация озера Ирики является одной из наших главных целей из-за его экологической важности, а для научного туризма оно похоже на научный рай

- заявляет он, поскольку здесь было 130 видов растений.

Ирики, которое расположено в изолированной пустынной местности, и в дальнейшем будет объектом исследования Университета Мумани.

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Специалисты обещают возвращаться на это место, чтобы проверять, как ведут себя различные виды птиц, которых там не было в течение 50 лет.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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