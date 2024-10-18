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Повені в марокканській пустелі відродили озеро, яке було сухим 50 років, але має велике екологічне значення - фото

Київ • УНН

 • 66916 перегляди

Рідкісні проливні дощі в пустелі Сахара на південному сході Марокко відродили озеро Ірікі, яке було сухим 50 років. Озеро площею 13x11 км має велике екологічне значення для перелітних птахів між Європою та Африкою.

Повені в марокканській пустелі відродили озеро, яке було сухим 50 років, але має велике екологічне значення - фото

У результаті рідкісного явища на південному сході Марокко затоплена пустеля Сахара. Виняткові проливні дощі, що пройшли в Сахарі минулого місяця відродили озеро, яке пересохло більше 50 років в провінції Загора.

Пише УНН із посиланням на Associated Press та EFE.

Незвичайна злива утворила озера блакитної води серед пальм і дюн пустелі Сахара, ожививши деякі з її найбільш постраждалих від посухи регіонів. Проливні дощі створили водяні лагуни посеред дюн марокканської пустелі Мерзуга і відродили озеро, яке пересохло більше 50 років в провінції Загора.

Довідково

Проливні дощі на початку вересня, які спричинили повені і призвели до загибелі 18 людей у Марокко, були "винятковими" і незвичайними через велику кількість опадів - від 50 до 250 міліметрів, що випали за дуже короткий проміжок часу.

З іншої сторони, посухи на протязі попередніх 6 років створили проблеми для більшої частини Марокко: змушували фермерів залишати поля незасіяними, а міста й селища мати проблеми зі споживанням води.

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Нещодавні дощі, які метеорологи назвали екстратропічним штормом, можуть змінити клімат регіону на місяці та навіть роки. Це пов’язано з тим, що повітря утримує більше вологи і, відповідно, спричиняє більше випаровування та сприяє збільшенню штормів.

Озеро Ірікі вперше з 1968 року наповнено водою

Приблизно в 300 кілометрах на південний захід від марокканської пустелі Мерзуга, в регіоні Загора, який на 46% складається з дюн, виняткові штормові дощі та повені на початку вересня відродили озеро Ірікі. Ця територія має велике екологічне значення для перелітних птахів, які прокладають маршрут між Європою та на південь від Сахари.

Відновлення води у озері вивяив 9 вересня Адель Муман, дослідник, який спеціалізується на супутниковому аналізі в Університеті імені Ібн Тофаїла в Кенітрі. Фахівець проаналізував вплив повені в цьому районі за допомогою зображень із супутника Sentinel.

Останній раз це озеро мало воду в 1968 році. Коли я це побачив, ми негайно зв’язалися з кочівниками в цьому районі, які підтвердили, що вода є

– розповідає він.

Дослідник підкреслює, що озеро має 13 кілометрів у довжину та 11 кілометрів у ширину, і наразі має безпрецедентну поверхню. 

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Також супутниковий знімок опублікувало NASA, - він був зроблений 10 вересня, - на ньому показано це озеро та інші водойми в цьому районі. Агентство порівняло це фото з фото, що було зроблено роком раніше, на якому ще не було видно води.

Науковий рай

Мустафа Фаузі, територіальний директор ANDZOA в Загорі, пояснив EFE по телефону із Загори, що зараз озеро відродило "екологічну цінність" території.

Фахівець додав, що зникнення води в озері спричинило зниження частоти повернення мігруючих птахів до Європи. Цей феномен також підкреслюють іспанські фахівці-орнітологи.

Реабілітація озера Ірікі є однією з наших головних цілей через його екологічну важливість, а для наукового туризму воно схоже на науковий рай

– заявляє він, оскільки тут було 130 видів рослин.

Ірікі, яке розташоване в ізольованій пустельній місцевості, і надалі буде об'єктом дослідження Університету Мумані.

Фахвці обіцяють повертатися на це місце, щоб перевіряти, як поувають себе різні види птахів, яких там не було протягом 50 років.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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