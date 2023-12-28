Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков

Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья

Майя Санду призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС, и уточнила, что его невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями.