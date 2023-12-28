Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков
Киев • УНН
Германия столкнулась с сильным наводнением, что привело к эвакуации животных из зоопарков и экстренным мерам по укреплению дамб.
В Германии продолжаются наводнения, которые спровоцировали затяжные ливни накануне Рождества. В некоторых регионах вода подошла так близко к зоопаркам, что животных решили эвакуировать. Об этом со ссылкой на BILD, передает УНН.
Детали
В частности, на западе ФРГ вышла из берегов река Нирс, под воду ушел зоопарк города Веце. Сотрудники добровольно вышли на работу с рождественских каникул, чтобы спасти животных.
Они защищают вольеры мешками с песком. Эвакуировали овец, пони и осла. От воды также пострадали олени, кролики и курицы.
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Похожая ситуация и на востоке страны. Там впервые за 50 лет лет летняя Аллер затопила Серенгети-парк вблизи города Ходенхаген. Там обитают африканские животные, в том числе львы, носороги, тигры и слоны.
Около 200 сотрудников парка также вернулись на работу с каникул и обложили вольеры 15 000 мешками с песком. Ни одно из 1500 животных пока не пострадало.
Дополнение
На севере вблизи Ганновера вышла из берегов река Витце. Сотрудники службы спасения вытащили из воды стадо степных овец. Около десяти животных перевезли на лодках в сухое место на возвышенности.
Напомним,
Наводнения в Германии усиливают опасения прорыва дамб; аварийные службы укрепляют ослабленные дамбы мешками с песком на фоне непрерывных дождей. Зато в Тюрингии из-за сильного наводнения уже начались эвакуации.
Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков
Германия столкнулась с сильным наводнением, что привело к эвакуации животных из зоопарков и экстренным мерам по укреплению дамб.
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