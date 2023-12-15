Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент
Киев • УНН
Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.
Из-за угрозы наводнения в департаменте Приморская Шаранта, эвакуировали 142 заключенных из следственного изолятора города Сент. Об этом пишет УНН с ссылкой на La Nouvelle République.
Детали
Во французском департаменте Приморская Шаранта за прошедшие сутки был объявлен оранжевый уровень тревоги из-за наводнения. В связи с тем, что уровень реки Шаранта стремительно поднялся, префектура решила эвакуировать следственный изолятор города Сент: речь шла об обеспечении перемещения 142 заключенных.
Из-за пика наводнения, который ожидается в течение дня в четверг в бассейне Шаранты, 142 заключенных из следственного изолятора Saintes будут эвакуированы завтра в другие пенитенциарные учреждения
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Справка
Тюрьма Сент, находящаяся в находится в здании конца 19 века, расположена в центре города, на правом берегу реки Шаранта, уже была временно эвакуирована в другие близлежащие учреждения в феврале 2021 года из-за наводнения. 8 февраля 2021 года паводок достиг своего пика в 6,18 метра. Ожидается, что на этой неделе уровень воды в Шаранте поднимется до 5,64 метра, сообщает местная газета.
Дополнение
Накануне велось наблюдение за "повышением уровня воды в агломерации Сент", что в 80 км к юго-востоку от города Ла-Рошель, являющегося административным центром департамента Приморская Шаранта. Наконец, как указывается, уровень воды в реке Шаранта поднялся до критического. Как сообщают СМИ, в городе Сент, в частности в районах, подверженных затоплению, пожарные и полицейские ходили от дома к дому, призывая людей эвакуироваться.
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Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент
Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.
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