Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент

Из-за угрозы наводнения в департаменте Приморская Шаранта, эвакуировали 142 заключенных из следственного изолятора города Сент. Об этом пишет УНН с ссылкой на La Nouvelle République.

Детали

Во французском департаменте Приморская Шаранта за прошедшие сутки был объявлен оранжевый уровень тревоги из-за наводнения. В связи с тем, что уровень реки Шаранта стремительно поднялся, префектура решила эвакуировать следственный изолятор города Сент: речь шла об обеспечении перемещения 142 заключенных.

Из-за пика наводнения, который ожидается в течение дня в четверг в бассейне Шаранты, 142 заключенных из следственного изолятора Saintes будут эвакуированы завтра в другие пенитенциарные учреждения - говорится в заявлении префектуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет

Справка

Тюрьма Сент, находящаяся в находится в здании конца 19 века, расположена в центре города, на правом берегу реки Шаранта, уже была временно эвакуирована в другие близлежащие учреждения в феврале 2021 года из-за наводнения. 8 февраля 2021 года паводок достиг своего пика в 6,18 метра. Ожидается, что на этой неделе уровень воды в Шаранте поднимется до 5,64 метра, сообщает местная газета.

Дополнение

Накануне велось наблюдение за "повышением уровня воды в агломерации Сент", что в 80 км к юго-востоку от города Ла-Рошель, являющегося административным центром департамента Приморская Шаранта. Наконец, как указывается, уровень воды в реке Шаранта поднялся до критического. Как сообщают СМИ, в городе Сент, в частности в районах, подверженных затоплению, пожарные и полицейские ходили от дома к дому, призывая людей эвакуироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода оставила без света дома в семи областях