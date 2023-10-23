Навигатор завел жителя Севастополя под Авдеевку. От взрыва рядом он погиб - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Житель Севастополя на автомобиле сбился с пути и обратился к навигатору, который завел его на линию соприкосновения. В результате взрыва возле машины мужчина погиб. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 40-летний мужчина вместе со своей 65-летней мамой выехали из Севастополя в Луганск в ночь на 20 октября. Около полудня они на своем Chevrolet Aveo уже были в районе Донецка, однако мужчина заблудился и навигатор их вывел на трассу «Донецк – Авдеевка», находящуюся практически на линии боевого соприкосновения.
Когда мужчина проезжал населенный пункт Спартак, рядом с машиной произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате взрыва мужчина погиб, его мать ранений практически не получила.
Напомним
российские войска на прошлой неделе активизировали наступательные действия на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.
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