Навігатор завів жителя Севастополя під Авдіївку. Від вибуху поряд він загинув - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Житель Севастополя на автомобілі збився зі шляху і звернувся до навігатора, який завів його на лінію зіткнення. Внаслідок вибуху біля машини чоловік загинув. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляється, 40-річний чоловік разом зі своєю 65-річною мамою виїхали з Севастополя до Луганська в ніч на 20 жовтня. Близько полудня вони на своєму Chevrolet Aveo вже були у районі Донецька, проте чоловік заблукав і навігатор їх вивів на трасу «Донецьк – Авдіївка», що знаходиться практично на лінії бойового зіткнення.
Коли чоловік проїжджав населений пункт Спартак, поряд із машиною стався вибух невстановленого боєприпасу. Внаслідок вибуху чоловік загинув, його мати поранень практично не отримала.
Нагадаємо
російські війська минулого тижня активізували наступальні дії на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках.
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