Учения с ракетными стрельбами на админгранице с Крымом не создают опасности для жителей Херсонской области - облсовет

"Все спокойно, все работает в штатном режиме. Опасности для жителей области нет. Здесь больше шума подняли СМИ в информационном пространстве. Я прошу население наше не вестись на провокации, которые сегодня могут звучать из различных средств СМИ. Ситуация контролируется", - отметил Н.Ставицкий.

Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области сегодня начались учения Воздушных сил ВСУ. КПВВ "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар" на админгранице с Крымом, временно не работают из-за технических проблем.