Навчання з ракетних стрільб на адмінмежі з Кримом не створюють небезпеку для жителів Херсонщини – облрада

«Усе спокійно, усе працює в штатному режимі. Небезпеки для жителів області немає. Тут більше галасу підняли ЗМІ в інформаційному просторі. Я прошу населення наше не вестись на будь-які провокації, які сьогодні можуть лунати з різних засобів ЗМІ. Ситуація контрольована", – зазначив М.Ставицький.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині сьогодні почались навчання Повітряних сил ЗСУ. Наразі КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”, що на адмінмежі з Кримом, тимчасово не працюють через технічні проблеми.