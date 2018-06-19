Обучение в Польше: вернуться домой хочет только 7% украинцев

Институт поинтересовался, почему украинцы учатся в Польше и каковы их планы относительно будущей профессии. Подобное исследование проведено и в других странах Вышеградской четверки.

Автор исследования в Польше доктор Марыля Косс-Ґоришевська из Института общественных отношений сказала, что каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад. Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западные страны Европейского Союза.

Исследование показало, что украинцы выбирают обучение в Польше в связи с неудовлетворительными условиями жизни в Украине и желанием получить диплом в одной из стран ЕС.

Анкетированные признали, что на их решение влияет не качество обучения, а меньшие затраты на жизнь по сравнению с другими странами Евросоюза, а также хорошее предложение стипендий и возможность бесплатного получения высшего образования.

Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный подчеркнул, что украинские студенты хорошо интегрируются в Польше, но из стран Вышеградской группы лучше они это делают в Чехии. По мнению эксперта, причиной может быть то, что студенты больше не могут полагаться на сходство польского и украинского языков, и сами должны научиться общаться на чешском языке, помогает в интеграции.

Опрошенные украинцы чаще всего учатся на гуманитарных специальностях, они выбирают социальные науки, а также правоведение и менеджмент. Гораздо реже украинские студенты изучают естественные и точные науки.



Как сообщал УНН, в Польше стартует проект "EdWork", что поможет студентам из Украины, Беларуси, Молдовы и России найти легальную работу в стране. Проект предусматривает поиск временного заработка, а также постоянной работы как для иностранных студентов, которые учатся в Польше, так и для студентов иностранных высших учебных заведений.