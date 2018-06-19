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Навчання в Польщі: повернутися додому хоче лише 7% українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Українські студенти хочуть навчатися у Польщі, але не завжди мають намір залишитися у цій країні після одержання польського диплома. Такий висновок можна зробити з дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Інститут поцікавився, чому українці навчаються у Польщі і якими є їхні плани щодо майбутньої професії. Подібне дослідження проведене і в інших країнах Вишеградської четвірки.

Авторка дослідження у Польщі доктор Мариля Косс-Ґоришевська з Інституту суспільних відносин сказала, що щотретій українець після закінчення навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів. Понад 30% анкетованих після закінчення студій планує їхати далі у західні країни Європейського Союзу.

З дослідження випливає, що українці вибирають навчання у Польщі у зв’язку із незадовільними умовами життя в Україні та бажанням отримати диплом в одній з країн ЄС.

Анкетовані визнали, що на їхнє рішення впливає не якість навчання, а менші витрати на життя, порівняно з іншими країнами Євроспільноти, а також добра пропозиція стипендій та можливість безкоштовного здобуття вищої освіти.

Директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний наголосив, що українські студенти добре інтегруються у Польщі, але з країн Вишеградської групи найліпше вони це роблять у Чехії. На думку експерта, причиною може бути те, що студенти більше не можуть покладатися на подібність польської та української мов, і самі повинні навчитися спілкуватися чеською мовою, що допомагає в інтеграції.

Опитані українці найчастіше навчаються на гуманітарних спеціальностях, вони вибирають соціальні науки, а також правознавство та менеджмент. Набагато рідше українські студенти вивчають природничі та точні науки.

Як повідомляв УНН, у Польщі стартує проект "EdWork", що допоможе студентам з України, Білорусі, Молдови та Росії знайти легальну роботу у країні. Проект передбачає пошук тимчасового заробітку, а також постійної праці як для іноземних студентів, котрі навчаються в Польщі, так і для студентів іноземних закладів вищої освіти.

Українські Національні Новини

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