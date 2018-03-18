Навальный представил свою статистику нарушений на выборах

"Наших наблюдателей в Кемеровской области и Краснодарском крае просто не пускают на участки. В Кемерово мы видим смешную технологию контроля явки. Сидит бабка возле урны и выдает какие-то жетончики тем, кто проголосовал", - привел он примеры.

По словам Навального, фальсификации "лучше измеряются показателем удаления наблюдателей с избирательных участков".

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По данным политика, в Хабаровском крае удалено 18% наблюдателей, в Бурятии и Псковской области - по 12%, в Забайкалье и Липецкой области - по 10%, в Перми и Курской области - по 8%, в Алтайском крае - 5%.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что урна на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону была опечатана избиркомом после сообщения Алексея Навального о возможности вброса.

"На сайте Навального появилась информация о предполагаемом вбросе бюллетеней в стационарный ящик для голосования на избирательный участок № 1898 Первомайского района города Ростова-на-Дону. Решением комиссий ящик для голосования, в который предположительно было проведено вбрасывание (еще неизвестно, это надо проверять), сразу был опечатан", - заявила глава ЦИК.