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Навальний представив свою статистику порушень на виборах

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Опозиціонер Олексій Навальний заявив на брифінгу про порушення, які виявила його команда спостерігачів на виборах президента Росії, передає УНН з посиланням на Комерсант.

“Наших спостерігачів в Кемеровській області і Краснодарському краї просто не пускають на дільниці. У Кемерово ми бачимо смішну технологію контролю явки. Сидить баба біля урни і видає якісь жетончики тим, хто проголосував”, — навів він приклади.

За словами пана Навального, фальсифікації “найкраще вимірюються показником видалення спостерігачів з виборчих дільниць”.

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За даними політика, в Хабаровському краї видалено 18% спостерігачів, в Бурятії і Псковської області — по 12%, в Забайкаллі і Липецької області — по 10%, в Пермі і Курської області — по 8%, в Алтайському краї — 5%.

Голова Центрвиборчкому Елла Памфілова розповіла, що урна на одній з виборчих дільниць в Ростові-на-Дону була опечатана виборчкомом після повідомлення Олексія Навального про можливе вкидання.

“На сайті Навального з’явилася інформація про передбачуване вкидання бюлетенів в стаціонарний ящик для голосування на виборчу дільницю № 1898 Первомайського району міста Ростова-на-Дону. Рішенням комісій ящик для голосування, в який імовірно був проведений вкидання (ще невідомо, це треба перевіряти), відразу був опечатаний”, — заявила глава ЦВК.

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