Ученым удалось воссоздать внешность известной мумии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Исследователи реконструировали облик египетской мумии, известной как Шеп-Эн-Исида. Оказалось, что девушка, которая умерла около 2600 лет назад, была с глубокими карими глазами, а ее верхние зубы выступали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mаіl.
Детали
Шеп-эн-Исиду нашли в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, в комплексе заупокойных храмов и гробниц, расположенных на западном берегу реки Нил в Египте.
В 1820 году ее перевезли в Швейцарию. Остатки хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен.
Ученые проанализировав надписи на ее саркофаге сделали вывод, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия и должна была иметь определенный уровень формального образования, живя в 7 веке до нашей эры.
По словам специалистов, она была дочерью жреца в городе Фивах и жила в поздний период начала 26-й династии - последний период расцвета Древнего Египта.
Ученые восстановили лицо женщины-мумии, используя компьютерную томографию и морфологические данные ее скелета.
Известно, что реконструкцией внешности занимался исследовательский центр FAPAB на Сицилии и Университет Флиндерса в Австралии. В эксперименте также участвовал 3D-дизайнер из Бразилии Сисеро Мораес.
Среди физических особенностей, как заметили эксперты, была хорошая сохранность зубов. Команда постепенно создавала живые слои, добавляя ткани, глаза и кожу, а затем мелкие детали, такие как волосы и крошечные веснушки вокруг носа.
Учитывая ее египетское происхождение, они предположили, что у девушки были карие глаза и оливковый цвет кожи.
Ученые подчеркнули, что делали реконструкцию, основываясь на анатомических данных. При этом не использовались украшения, одежда и парики.
Напомним
В гробницах Египта выявили мумий с золотыми языками.