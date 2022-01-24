Ученым удалось воссоздать внешность известной мумии

КИЕВ. 25 января. УНН. Исследователи реконструировали облик египетской мумии, известной как Шеп-Эн-Исида. Оказалось, что девушка, которая умерла около 2600 лет назад, была с глубокими карими глазами, а ее верхние зубы выступали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mаіl.