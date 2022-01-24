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Ученым удалось воссоздать внешность известной мумии

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Исследователи реконструировали облик египетской мумии, известной как Шеп-Эн-Исида. Оказалось, что девушка, которая умерла около 2600 лет назад, была с глубокими карими глазами, а ее верхние зубы выступали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mаіl.

Детали

Шеп-эн-Исиду нашли в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, в комплексе заупокойных храмов и гробниц, расположенных на западном берегу реки Нил в Египте.

В 1820 году ее перевезли в Швейцарию. Остатки хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен.

Ученые проанализировав надписи на ее саркофаге сделали вывод, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия и должна была иметь определенный уровень формального образования, живя в 7 веке до нашей эры.

По словам специалистов, она была дочерью жреца в городе Фивах и жила в поздний период начала 26-й династии - последний период расцвета Древнего Египта.

Ученые восстановили лицо женщины-мумии, используя компьютерную томографию и морфологические данные ее скелета.

Известно, что реконструкцией внешности занимался исследовательский центр FAPAB на Сицилии и Университет Флиндерса в Австралии. В эксперименте также участвовал 3D-дизайнер из Бразилии Сисеро Мораес.

Среди физических особенностей, как заметили эксперты, была хорошая сохранность зубов. Команда постепенно создавала живые слои, добавляя ткани, глаза и кожу, а затем мелкие детали, такие как волосы и крошечные веснушки вокруг носа.

Учитывая ее египетское происхождение, они предположили, что у девушки были карие глаза и оливковый цвет кожи.

Ученые подчеркнули, что делали реконструкцию, основываясь на анатомических данных. При этом не использовались украшения, одежда и парики.

Напомним

В гробницах Египта выявили мумий с золотыми языками.

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