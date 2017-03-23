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Ученые в Германии включили "самое большое в мире искусственное солнце"

Ученые в Германии включили "самое большое в мире искусственное солнце"

Киев  •  УНН

 • 24404 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Ученые Немецкого центра авиации и космонавтики включили устройство, которое они сами называют "крупнейшим в мире искусственным солнцем", передает УНН со ссылкой на ВВС .

Как пишет издание, благодаря устройству под названием "Synlight", состоящему из 149 гигантских ксеноновых дуговых ламп, которые, направленные в одну точку, генерируют сфокусированный пучок света, ученые надеются исследовать новые способы производства безвредного для окружающей среды топлива.

Ксеноновые дуговые лампы обычно используются в прожекторах при съемке кино.

Сфокусированный на поверхность площадью 20х20 см, сгенерированный устройством "Synlight" пучок света производит в 10 000 раз больше энергии, чем солнечная радиация на поверхности той же площади.

Ученые говорят, что их устройство затем может нагревать поверхность, размером с лист бумаги, до температуры в 3000 градусов по Цельсию.

Эксперимент проводили в городе Юлих, в 30 км от Кельна.

По словам ученых, их цель в этом эксперименте - исследовать пути получения водорода из воды для производства "зеленого" топлива в будущем.

Многие считают водород топливом будущего, он не создает углеродных выбросов при сжигании, следовательно и не приводит к парниковому эффекту и глобальному потеплению. Сейчас водород выделяют из воды, расщепляя ее на два компонента - водород и оксисен - через процесс электролиза, то есть расписание вещества с помощью постоянного электрического тока.

Сейчас эксперименты с "Synlight", мощностью в 350 кВт, проводят в относительно небольшой лаборатории, однако, по словам директора института солнечных исследований Немецкого центра авиации и космонавтики Бернарда Гоффшмидта, ученым удастся разобраться с процессом получения водорода, этот процесс можно сделать значительно масштабнее.

Главная цель ученых - использовать для этого процесса обычный солнечный свет, а не "искусственное солнце", создание которого обошлось в 3 500 000 евро и требующее для четырех часов своей работы столько же электричества, сколько домохозяйство на четырех человек потребляет за год .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Лондоне для борьбы с зимней депрессией установили искусственное солнце

По словам экспертов, исследования, при наличии поддержки со стороны промышленности, займут до 10 лет.

Как признает Б.Гоффшмидт, к массовому распространению такого метода получения топлива еще далеко.

"Я думаю, коммерческое использование будет возможно только тогда, когда общества и правительства поймут, что мы больше не можем сжигать ископаемое топливо", - заявил он.

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