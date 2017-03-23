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Науковці у Німеччині увімкнули "найбільше у світі штучне сонце"

Науковці у Німеччині увімкнули "найбільше у світі штучне сонце"

Київ • УНН

 • 24411 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Науковці Німецького центру авіації й космонавтики увімкнули пристрій, який вони самі називають ‎‎"найбільшим у світі штучним сонцем", передає УНН із посиланням на ВВС.‎

Як пише видання, завдяки пристрою під назвою "Synlight", що складається із 149 гігантських ксенонових дугових ‎ламп, які, спрямовані в одну точку, генерують сфокусований пучок світла, вчені сподіваються ‎дослідити нові способи виробництва нешкідливого для довкілля палива.‎

Ксенонові дугові лампи зазвичай використовують у прожекторах під час зйомки кіно.‎

Сфокусований на поверхню площею у 20х20 см, згенерований пристроєм "Synlight" пучок світла ‎виробляє у 10 тисяч разів більше енергії, аніж сонячна радіація на поверхні тієї ж площі.‎

Вчені кажуть, що їхній пристрій відтак може нагрівати поверхню, розміром із аркуш паперу, до ‎температури у 3 тисячі градусів за Цельсієм. ‎

Експеримент проводили у містечку Юліх, що за 30 км від Кельна.‎

За словами науковців, їхня мета у цьому експерименті - дослідити шляхи отримання водню із води ‎для виробництва "зеленого" палива у майбутньому.‎

Багато хто вважає водень паливом майбутнього, бо він не створює вуглецевих викидів при ‎спалюванні, отже і не призводить до парникового ефекту і глобального потепління. Наразі водень ‎виділяють із води, розщеплюючи її на два компоненти - гідроген і оксисен - через процес ‎електролізу, тобто розклад речовини за допомогою постійного електричного струму.‎

Наразі експерименти із "Synlight", потужністю у 350 кВт, проводять у відносно невеликій лабораторії, ‎проте, за словами директора інституту із сонячних досліджень Німецького центру авіації й ‎космонавтики Бернарда Гоффшмідта, вченим вдасться розібратися із процесом отримання водню, ‎цей процес можна зробити значно масштабнішим.‎

Головна мета вчених - використовувати для цього процесу звичайне сонячне світло, а не "штучне ‎сонце", створення якого обійшлося у 3,5 млн євро і яке потребує для чотирьох годин своєї роботи ‎стільки ж електрики, скільки домогосподарство на чотирьох осіб споживає за рік.‎

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні для боротьби із зимовою депресією встановили штучне сонце

За словами експертів, дослідження, за наявності підтримки з боку промисловості, займуть до 10 ‎років.‎

Як визнає Б.Гоффшмідт, до масового поширення такого методу отримання палива ще далеко.

‎‎"Я думаю, комерційне використання буде можливим тільки тоді, коли суспільства й уряди ‎зрозуміють, що ми більше не можемо спалювати викопне паливо", - заявив він.‎

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