Науковці у Німеччині увімкнули "найбільше у світі штучне сонце"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Науковці Німецького центру авіації й космонавтики увімкнули пристрій, який вони самі називають "найбільшим у світі штучним сонцем", передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, завдяки пристрою під назвою "Synlight", що складається із 149 гігантських ксенонових дугових ламп, які, спрямовані в одну точку, генерують сфокусований пучок світла, вчені сподіваються дослідити нові способи виробництва нешкідливого для довкілля палива.
Ксенонові дугові лампи зазвичай використовують у прожекторах під час зйомки кіно.
Сфокусований на поверхню площею у 20х20 см, згенерований пристроєм "Synlight" пучок світла виробляє у 10 тисяч разів більше енергії, аніж сонячна радіація на поверхні тієї ж площі.
Вчені кажуть, що їхній пристрій відтак може нагрівати поверхню, розміром із аркуш паперу, до температури у 3 тисячі градусів за Цельсієм.
Експеримент проводили у містечку Юліх, що за 30 км від Кельна.
За словами науковців, їхня мета у цьому експерименті - дослідити шляхи отримання водню із води для виробництва "зеленого" палива у майбутньому.
Багато хто вважає водень паливом майбутнього, бо він не створює вуглецевих викидів при спалюванні, отже і не призводить до парникового ефекту і глобального потепління. Наразі водень виділяють із води, розщеплюючи її на два компоненти - гідроген і оксисен - через процес електролізу, тобто розклад речовини за допомогою постійного електричного струму.
Наразі експерименти із "Synlight", потужністю у 350 кВт, проводять у відносно невеликій лабораторії, проте, за словами директора інституту із сонячних досліджень Німецького центру авіації й космонавтики Бернарда Гоффшмідта, вченим вдасться розібратися із процесом отримання водню, цей процес можна зробити значно масштабнішим.
Головна мета вчених - використовувати для цього процесу звичайне сонячне світло, а не "штучне сонце", створення якого обійшлося у 3,5 млн євро і яке потребує для чотирьох годин своєї роботи стільки ж електрики, скільки домогосподарство на чотирьох осіб споживає за рік.
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За словами експертів, дослідження, за наявності підтримки з боку промисловості, займуть до 10 років.
Як визнає Б.Гоффшмідт, до масового поширення такого методу отримання палива ще далеко.
"Я думаю, комерційне використання буде можливим тільки тоді, коли суспільства й уряди зрозуміють, що ми більше не можемо спалювати викопне паливо", - заявив він.