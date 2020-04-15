Ученый рассказал, принесли ли осадки достаточно влаги для будущего урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Дожди, которые шли последние несколько дней, не будут иметь положительного влияния на урожай, ведь их объем был незначительным. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал заместитель директора по научной работе института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ярещенко.
"Осадки, которые наблюдались последние два дня существенного положительного влияния на урожай не будут иметь, так как объемы их были очень низкими", - сказал Александр Ярещенко, отвечая на вопрос, принесли ли дожди достаточно влаги для земли и поможет ли это будущему урожаю.
Он также добавил, что те хозяйства, которые имеют поливные системы, без проблем решат проблему с увлажнением.
"А с полевыми культурами очень сложно", - отметил Александр Ярещенко.
По его словам, существует проблема с запасами продуктивной влаги в почве, поскольку не было осадков в зимний период. Поэтому, необходимо, чтобы осадки продолжились.
Напомним, в этом году зима была теплой и с незначительным количеством осадков. "Климатическая зима" так и не наступила, а в Европе зафиксировали самую теплую зиму в истории. В связи с этим, украинским синоптикам было сложно определить приход весны.
Из-за теплой погоды и отсутствия осадков в земле возник дефицит влаги. Уже в конце марта начали подготовку к поливному сезону на полях.