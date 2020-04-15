Ученый рассказал, принесли ли осадки достаточно влаги для будущего урожая

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Дожди, которые шли последние несколько дней, не будут иметь положительного влияния на урожай, ведь их объем был незначительным. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал заместитель директора по научной работе института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ярещенко.