В Україні через теплу зиму вже почали підготовку до поливного сезону на полях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Цього року, враховуючи аномально теплий осінньо-зимовий період 2019-2020 років, підготовка до поливного сезону розпочалася раніше, ніж зазвичай. Готуються насосні станції та решта гідротехнічної інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Державне агентство водних ресурсів, передає УНН.
“Водогосподарниками півдня та центру країни до роботи у вегетаційному періоді активно готуються насосні станції та решта гідротехнічної інфраструктури”, — повідомив перший заступник голови Держводагентства Михайло Хорєв.
Повідомляється, що до роботи вже підготовлено зрошувальну мережу, яка дозволить здійснювати поливи на площі 637,8 тис. гектарів, а це: 842 насосні станції, 2,7 тис. км відкритих каналів та 1,4 тис. км трубопроводів.
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Зазначається, що вже запустилися в роботу Північно-Кримський та Головний Каховський магістральний канали, з яких заповнюються розподільчі канали у Херсонській області.
“Станом на сьогодні Північно-Кримський канал у межах Херсонської області заповнюється витратою 25 куб. м/с, а Головний Каховський магістральний — 20 куб. м/с води. По інших областях зони зрошення також заповнюються системи для своєчасного забору води аграріями на полив”, — резюмували в агентстві.
Нагадаємо, що Державне агентство водних ресурсів України попередило, що через відсутність кліматичної зими спостерігається маловодність у басейні річки Рось.