В Україні через теплу зиму вже почали підготовку до поливного сезону на полях

КИЇВ. 26 березня. УНН. Цього року, враховуючи аномально теплий осінньо-зимовий період 2019-2020 років, підготовка до поливного сезону розпочалася раніше, ніж зазвичай. Готуються насосні станції та решта гідротехнічної інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Державне агентство водних ресурсів, передає УНН.