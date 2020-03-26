В Украине из-за теплой зимы уже начали подготовку к поливному сезону на полях

КИЕВ. 26 марта. УНН. В этом году, учитывая аномально теплый осенне-зимний период 2019-2020 годов, подготовка к поливному сезону началась раньше, чем обычно. Готовятся насосные станции и другая гидротехническая инфраструктура. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство водных ресурсов, передает УНН.