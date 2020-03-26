В Украине из-за теплой зимы уже начали подготовку к поливному сезону на полях

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90921 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101636 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103752 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102912 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111065 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100165 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104779 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106533 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131476 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине из-за теплой зимы уже начали подготовку к поливному сезону на полях

В Украине из-за теплой зимы уже начали подготовку к поливному сезону на полях

Киев  •  УНН

 • 17754 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В этом году, учитывая аномально теплый осенне-зимний период 2019-2020 годов, подготовка к поливному сезону началась раньше, чем обычно. Готовятся насосные станции и другая гидротехническая инфраструктура. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство водных ресурсов, передает УНН.

"Водохозяйственниками юга и центра страны к работе в вегетационный период активно готовятся насосные станции и другая гидротехническая инфраструктура", - сообщил первый замглавы Госводагентства Михаил Хорев.

Сообщается, что к работе уже подготовлено оросительную сеть, которая позволит осуществлять поливы на площади 637,8 тыс. гектаров, а это: 842 насосные станции, 2,7 тыс. км открытых каналов и 1,4 тыс. км трубопроводов.

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Отмечается, что уже запустились в работу Северо-Крымский и Главный Каховский магистральный каналы, из которых заполняются распределительные каналы в Херсонской области.

"По состоянию на сегодня Северо-Крымский канал в пределах Херсонской области заполняется расходом 25 куб. м/с, а Главный Каховский магистральный - 20 куб. м/с воды. По другим областям зоны орошения также заполняются системы для своевременного забора воды аграриями на полив", - резюмировали в агентстве.

Напомним, что Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило, что из-за отсутствия климатической зимы наблюдается маловодность в бассейне реки Рось.

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