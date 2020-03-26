В Украине из-за теплой зимы уже начали подготовку к поливному сезону на полях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В этом году, учитывая аномально теплый осенне-зимний период 2019-2020 годов, подготовка к поливному сезону началась раньше, чем обычно. Готовятся насосные станции и другая гидротехническая инфраструктура. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство водных ресурсов, передает УНН.
"Водохозяйственниками юга и центра страны к работе в вегетационный период активно готовятся насосные станции и другая гидротехническая инфраструктура", - сообщил первый замглавы Госводагентства Михаил Хорев.
Сообщается, что к работе уже подготовлено оросительную сеть, которая позволит осуществлять поливы на площади 637,8 тыс. гектаров, а это: 842 насосные станции, 2,7 тыс. км открытых каналов и 1,4 тыс. км трубопроводов.
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Отмечается, что уже запустились в работу Северо-Крымский и Главный Каховский магистральный каналы, из которых заполняются распределительные каналы в Херсонской области.
"По состоянию на сегодня Северо-Крымский канал в пределах Херсонской области заполняется расходом 25 куб. м/с, а Главный Каховский магистральный - 20 куб. м/с воды. По другим областям зоны орошения также заполняются системы для своевременного забора воды аграриями на полив", - резюмировали в агентстве.
Напомним, что Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило, что из-за отсутствия климатической зимы наблюдается маловодность в бассейне реки Рось.