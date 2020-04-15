Науковець розповів, чи принесли опади достатньо вологи для майбутнього врожаю

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Дощі, які йшли останні кілька днів, не матимуть позитивного впливу на врожай, адже їх обсяг був незначним. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів заступник директора з наукової роботи інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Ярещенко.