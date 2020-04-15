Науковець розповів, чи принесли опади достатньо вологи для майбутнього врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Дощі, які йшли останні кілька днів, не матимуть позитивного впливу на врожай, адже їх обсяг був незначним. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів заступник директора з наукової роботи інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Ярещенко.
“Опади, які спостерігалися останні два дні суттєвого позитивного впливу на врожай не матимуть, тому що обсяги їх були дуже низькими”, - сказав Олександр Ярещенко, відповідаючи на запитання, чи принесли дощі достатньо вологи для землі і чи допоможе це майбутньому врожаю.
Він також додав, що ті господарства, які мають поливні системи, без проблем вирішать проблему зі зволоженням.
“А з польовими культурами дуже складно”, - зазначив Олександр Ярещенко.
За його словами, існує проблема із запасами продуктивної вологи в ґрунті, оскільки не було опадів в зимовий період. Тому, необхідно, щоб опади продовжились.
Нагадаємо, цього року зима була теплою і з незначною кількістю опадів. “Кліматична зима” так і не настала, а в Європі зафіксували найтеплішу зиму в історії. У зв’язку з цим, українським синоптикам було складно визначити прихід весни.
Через теплу погоду та відсутність опадів в землі виник дефіцит вологи. Вже наприкінці березня почали підготовку до поливного сезону на полях.