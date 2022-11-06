Нацотбор на Евровидение-2023: за жюри в "Дие" проголосовало более 464 тыс. украинцев

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"Более 464 тысяч украинцев приняли участие в опросе жюри нацотбора на Евровидение-2023 в Дие", – написал Федоров.

Детали

Отдать голос за кандидата в жюри можно как из Украины, так и из-за границы. Голосование длится до 7 ноября, результаты объявят в этот же день.

Напомним

Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря в Киеве.

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