Нацотбор на Евровидение-2023: за жюри в "Дие" проголосовало более 464 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В приложении "Дия" уже более 464 тысяч украинцев проголосовали за жюри национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023". Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Более 464 тысяч украинцев приняли участие в опросе жюри нацотбора на Евровидение-2023 в Дие", – написал Федоров.
Детали
Отдать голос за кандидата в жюри можно как из Украины, так и из-за границы. Голосование длится до 7 ноября, результаты объявят в этот же день.
Напомним
Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря в Киеве.
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