Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосувало понад 464 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У застосунку "Дія" вже понад 464 тисячі українців проголосували за журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Понад 464 тисячі українців взяли участь в опитуванні журі нацвідбору на Євробачення-2023 в Дії", – написав Федоров.
Деталі
Віддати голос за кандидата в журі можна як з України, так і з-за кордону. Голосування триває до 7 листопада, результати оголосять цього самого дня.
Нагадаємо
Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.
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