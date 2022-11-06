Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосувало понад 464 тис. українців

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"Понад 464 тисячі українців взяли участь в опитуванні журі нацвідбору на Євробачення-2023 в Дії", – написав Федоров.

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Віддати голос за кандидата в журі можна як з України, так і з-за кордону. Голосування триває до 7 листопада, результати оголосять цього самого дня.

Нагадаємо

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.

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