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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацсовет реформ рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подкуп избирателей

Киев • УНН

 • 7310 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Национальный совет реформ рассмотрит законопроект, разработанный гражданской сетью ОПОРА и МВД, об усилении ответственности за подкуп избирателей и другие фальсификации на выборах. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает УНН.

Нацсовет реформ рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подкуп избирателей

"Мы договорились с Арсеном Борисовичем (Аваковым), что мы рассмотрит этот вопрос и на Нацсовете реформ. Скоординируем, совместно предложим позиции, чтобы это стало (подкуп избирателей и другие фальсификации на выборах - ред.) отнюдь невозможным", - подчеркнул он.

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Президент добавил, что ответственность за фальсификации на выборах также должно быть неотвратимой.

Ранее исполнительный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах, которые прошли 29 апреля 2018, стали самой грязной кампанией из октября 2015 из-за масштабного подкупа избирателей.

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