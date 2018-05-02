Нацрада реформ розгляне законопроект щодо посилення відповідальності за підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національна рада реформ розгляне законопроект, розроблений громадянською мережею ОПОРА та МВС, про посилення відповідальності за підкуп виборців й інші фальсифікації на виборах. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає УНН.
“Ми домовилися з Арсеном Борисовичем (Аваковим), що ми розгляне це питання і на Нацраді реформ. Скоординуємо, спільно запропонуємо позиції, щоби це стало (підкуп виборців й інші фальсифікації на виборах — ред.) аж ніяк не можливим”, — наголосив він.
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Президент додав, що відповідальність за фальсифікації на виборах також має бути невідворотною.
Раніше виконавчий директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель повідомив, що вибори до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня 2018 року, стали найбруднішою кампанією з жовтня 2015 року через масштаб підкупу виборців.