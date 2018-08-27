Нацсовет: на границе с Россией будет сохранено аналоговое вещание
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В зоне Операции объединенных сил и на границе с Россией будет сохранено аналоговое вещание. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко, передает УНН.
“Переходим все на цифровое вещание, за исключением территорий с особым режимом вещания. То есть речь идет о зоне проведения Операции объединенных сил, зоны АТО, а также граничащих с РФ. Также в дальнейшем аналоговое вещание будет сохранено для общественного вещания для передачи общего вещателя и передачи местных телерадиокомпаний. Мы такое решение ожидаем в эту среду, правительство должно внести соответствующие изменения в своем заседании — изменения в плане использования радиочастотного ресурса”, — сообщил Артеменко.
Так, 31 августа — это последний день, когда в Украине используется аналоговая технология телевизионного вещания, с 1 сентября Украина уже переходит на цифру.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил Кабинету министров обратиться к областным государственным администрациям с предложением помочь малообеспеченным гражданам Украины с приобретением телевизионных цифровых тюнеров из-за отключения аналогового вещания.