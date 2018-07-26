Держава має допомогти малозабезпеченим українцям з придбанням цифрових ТВ-тюнерів – Нацрада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала Кабінету міністрів звернутися до обласних державних адміністрацій з пропозицією допомогти малозабезпеченим громадянам України з придбанням телевізійних цифрових тюнерів через відключення аналогового мовлення. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Нацради Юрій Артеменко, передає УНН.
“Ще одне рішення, яке ми проголосували два тижні тому, ми погодили проект Кабміну і сьогодні я підписав листа до уряду з проханням, все ж таки, продумати і звернутися до голів місцевих адміністрацій, щоб передбачити або в бюджеті області, або поза фондами якусь певну суму для забезпечення малозабезпечених верств населення. Для того, щоб найбідніші люди могли отримати від держави ці ТВ-тюнери”, — сказав голова Нацради.
На думку Артеменка, малозабезпеченим громадянам можна допомогти з придбанням ТВ-тюнерів якщо не конкретними коштами, то, наприклад, можливими кредитними або іншими програмами.