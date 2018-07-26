Держава має допомогти малозабезпеченим українцям з придбанням цифрових ТВ-тюнерів – Нацрада

“Ще одне рішення, яке ми проголосували два тижні тому, ми погодили проект Кабміну і сьогодні я підписав листа до уряду з проханням, все ж таки, продумати і звернутися до голів місцевих адміністрацій, щоб передбачити або в бюджеті області, або поза фондами якусь певну суму для забезпечення малозабезпечених верств населення. Для того, щоб найбідніші люди могли отримати від держави ці ТВ-тюнери”, — сказав голова Нацради.

На думку Артеменка, малозабезпеченим громадянам можна допомогти з придбанням ТВ-тюнерів якщо не конкретними коштами, то, наприклад, можливими кредитними або іншими програмами.