Государство должно помочь малообеспеченным украинцам с приобретением цифровых ТВ-тюнеров - Нацсовет

“Еще одно решение, которое мы проголосовали две недели назад, мы согласовали проект Кабмина и сегодня я подписал письмо к правительству с просьбой, все же, продумать и обратиться к главам местных администраций, чтобы предусмотреть или в бюджете области, или вне фондов какую-то определенную сумму для обеспечения малообеспеченных слоев населения. Для того, чтобы бедные люди могли получить от государства эти ТВ-тюнеры”, — сказал председатель Нацсовета.

По мнению Артеменко, малообеспеченным гражданам можно помочь с приобретением ТВ-тюнеров если не конкретными средствами, то, например, возможными кредитными или другими программами.