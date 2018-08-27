Нацрада: на кордоні з Росією буде збережено аналогове мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У зоні Операції об'єднаних сил та на кордоні з Росією буде збережено аналогове мовлення. Про це на прес-конференції повідомив голова Нацради Юрій Артеменко, передає УНН.
“Переходимо всі на цифрове мовлення, за винятком територій з особливим режимом мовлення. Тобто мова йде про зону проведення Операції об’єднаних сил, зони АТО, а також тих, що межують з РФ. Також надалі аналогове мовлення буде збережено для суспільного мовлення для передачі спільного мовника і передачі місцевих телерадіокомпаній. Ми таке рішення очікуємо в цю середу, уряд має внести відповідні зміни в своєму засіданні — зміни до плану використання радіочастотного ресурсу”, — повідомив Артеменко.
Так, 31 серпня — це останній день, коли в Україні використовується аналогова технологія телевізійного мовлення, з 1 вересня Україна уже переходить на цифру.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала Кабінету міністрів звернутися до обласних державних адміністрацій з пропозицією допомогти малозабезпеченим громадянам України з придбанням телевізійних цифрових тюнерів через відключення аналогового мовлення.