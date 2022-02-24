Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальная полиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
Сообщается, что такой приказ сегодня, 24 февраля, Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.
Цитата
“Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что выдача оружия ветеранам имеет целью усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.
Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже выдают и будут выдавать оружие для защиты Украины всем желающим и способным защищать украинский суверенитет.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.