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Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Київ • УНН

 • 76529 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Національна поліція України видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

Повідомляється, що такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.

Цитата

“Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже видають й будуть видавати зброю для захисту України всім бажаючим та спроможним захищати український суверенітет.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

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