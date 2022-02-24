Вже видають й будуть видавати зброю для захисту України всім бажаючим – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже видають й будуть видавати зброю для захисту України всім бажаючим та спроможним захищати український суверенітет, передає кореспондент УНН.
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«Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати нас суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу», - сказав Зеленський.
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Він наголосив, що кожен хто має бойовий досвід й може приєднатися до оборони України повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектацій.
«Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів», - додав Президент.
Доповнення
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.