Нацполиция показала, как выглядят маяки для наведения ракет и призвала украинцев уничтожать их
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Нацполиции обнародовали фотографии маяков для наведения ракет и призвали украинцев уничтожать их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
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“Обращать внимание на такие предметы (на фото). Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или же сообщать о таких” находках “в Нацполицию Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним
Украинцев призвали сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах: это могут быть указатели для войск РФ.