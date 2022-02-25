Нацполиция показала, как выглядят маяки для наведения ракет и призвала украинцев уничтожать их

Цитата

“Обращать внимание на такие предметы (на фото). Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или же сообщать о таких” находках “в Нацполицию Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

Украинцев призвали сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах: это могут быть указатели для войск РФ.