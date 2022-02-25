Нацполіція показала, як виглядають маяки для наведення ракет та закликала українців знищувати їх
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Нацполіції оприлюднили фотографії маяків для наведення ракет та закликали українців знищувати їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
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“Звертати увагу на такі предмети (на фото). Маяки для наведення. При виявленні виводити з ладу або ж повідомляти про такі „знахідки“ в Нацполіцію України”, — йдеться в повідомленні.
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