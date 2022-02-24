Українців закликали повідомляти про підозрілі кольорові позначки на дорогах: це можуть бути вказівники для військ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Державні органи влади закликають громадян України повідомляти про підозрілі кольорові позначки на дорогах, оскільки вони можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора, передає УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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“Знаки, зроблені фарбою різного кольору, можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора. Якщо ви помітили такі відмітки, просимо знищити їх або ж повідомляти про такі „знахідки“ в Нацполіцію України”, — наголошує Міністерство внутрішніх справ.
Додамо
В Укравтодорі теж звернулись до українців зі схожим закликом.
"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі.
Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.
Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", - йдеться у повдіомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.