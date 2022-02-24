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Украинцев призвали сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах: это могут быть указатели для войск РФ

Украинцев призвали сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах: это могут быть указатели для войск РФ

Киев • УНН

 • 191777 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Государственные органы власти призывают граждан Украины сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах, поскольку они могут быть указателями для вражеских войск страны-агрессора, передает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Цитата

“Знаки, сделанные краской разного цвета, могут быть указателями для вражеских войск страны-агрессора. Если вы заметили такие отметки, просим уничтожить их или сообщать о таких "находках“ в Нацполицию Украины”, — отмечает Министерство внутренних дел.

Добавим

В Укравтодоре тоже обратились к украинцам с похожим призывом.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское русское войско, в частности ночью.

Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой.

Будьте бдительными и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", - говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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