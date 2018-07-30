Нацплан улучшения здоровья украинцев: уменьшение смертельных ДТП и потребления соли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Правительство утвердило Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого развития, который, в частности, предусматривает снижение на 25% смертности от дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение на 30% среднего потребления соли в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава.
Увеличение случаев неинфекционных заболеваний (НИЗ) отражается на развитии экономики государства, поскольку касается преимущественно лиц трудоспособного возраста, отметили в ведомстве.
"Более 80% смертности в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Такая ситуация влияет и на уровень средней ожидаемой продолжительности жизни - 72 года (мужчины - 67 лет, женщины - 77 лет), что значительно ниже в сравнению с другими европейскими странами", - добавили в ЦОС.
Поэтому, отметили в ведомстве, принятие Нацплана "позволит создать реальные предпосылки для улучшения медико-демографической ситуации в стране и решения проблем в сфере неинфекционных заболеваний".
Внедрение Нацплана мер по неинфекционным заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого развития, как ожидается, позволит:
-
- к 2030 году на треть уменьшить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний и других) через профилактику, лечение, продвижение умственного здоровья и благополучия;
-
- минимум на 10% уменьшить злоупотребления алкоголем;
-
- на 10% уменьшить распространенность ненадлежащей физической активности;
-
- сократить на 30% среднее потребление соли населением;
-
- снизить до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте более 15 лет;
-
- остановить рост заболеваемости ожирением и диабетом;
-
- на 25% снизить смертность от ДТП.
-
Напомним, в ВОЗ заявили, что ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек.