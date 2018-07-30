Нацплан покращення здоров'я українців: зменшення смертельних ДТП та споживання солі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Уряд затвердив Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, який, зокрема, передбачає зниження на 25% смертності від дорожно-транспортних пригод, а також скорочення на 30% середнє споживання солі в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ.
Збільшення випадків неінфекційних захворювань (НІЗ) відображається на розвитку економіки нашої держави, оскільки стосується переважно осіб працездатного віку, відзначили у відомстві.
"Понад 80% смертності в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Така ситуація впливає і на рівень середньої очікуваної тривалості життя – 72 роки (чоловіки – 67 років, жінки – 77 років), що значно нижчий у порівнянні з іншими європейськими країнами", - додали у ЦГЗ.
Тож, зазначили у відомстві, прийняття Нацплану "дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в країні та розв’язання проблем у сфері неінфекційних захворювань".
Впровадження Нацплану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, як очікується, надасть можливість:
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- до 2030 року на третину зменшити передчасну смертність від неінфекційних захворювань (серцево-судинних захворювань, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань та інших) через профілактику, лікування, промоцію розумового здоров’я та благополуччя;
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- щонайменше на 10% зменшити зловживання алкоголем;
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- на 10% зменшити поширеність неналежної фізичної активності;
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- скоротити на 30% середнє споживання солі населенням;
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- знизити до показника 18,5% поширеність споживання тютюнових виробів населенням у віці понад 15 років;
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- зупинити зростання захворюваності на ожиріння та діабет;
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- на 25% знизити смертність від ДТП.
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Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що щорічно через забруднення повітря вмирають 7 млн людей.