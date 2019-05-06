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Нацкомиссия урегулировала взаиморасчеты между мобильными операторами

Нацкомиссия урегулировала взаиморасчеты между мобильными операторами

Киев  •  УНН

 • 4747 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации урегулировала взаиморасчеты между операторами телекоммуникаций за звонки на перенесенные абонентские номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НКРСИ.

"С целью урегулирования отдельных вопросов межоператорских взаиморасчетов, связанных с внедрением услуги по переносу абонентских номеров, НКРСИ принято решение от 02.04.2019 № 160 "О внесении изменений в некоторые решения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины"", - говорится в сообщении.

Решение зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 25.04.2019 за 436/33407 и вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Украины.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 мая в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) было зарегистрировано 1130 заявок по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, ввела новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

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