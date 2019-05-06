Нацкомісія врегулювала взаєморозрахунки між мобільними операторами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації врегулювала взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за дзвінки на перенесені абонентські номери. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НКРЗІ.
“З метою врегулювання окремих питань щодо міжоператорських взаєморозрахунків, пов’язаних із впровадженням послуги із перенесення абонентських номерів, НКРЗІ прийнято рішення від 02.04.2019 № 160 „Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України“”, — йдеться у повідомленні.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за 436/33407 і набере чинності після публікації в Офіційному віснику України.
Як повідомляв УНН, станом на 3 травня в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) було зареєстровано 1130 заявок щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ввела нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.