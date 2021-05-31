Национальный тур "Кино под открытым небом" стартует с Киевской области: график показов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В субботу, 5 июня, стартует национальный тур "Кино под открытым небом". Об этом сообщает пресс-служба компании МХП, передает УНН.
Кинопоказ пройдет в селе Мирное Бориспольского района Киевской области.
На следующий день, 6 июня, кинопоказ состоится в городе Кагарлык Обуховского района Киевской области.
"Мы покажем современное украинское кино общинам, в которых нет кинотеатров, в обычных условиях не имеющих возможности просмотра фильмов на большом экране и с качественным звуком", - рассказали в МХП.
Проект продлится в течение лета и сентября 2021 года. С графиком кинопоказов, запланированных на июнь, можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/AndLSAD
"Кроме того, мы получили около 100 обращений о показе кино в других общинах, поэтому сейчас активно думаем над тем, как расширить границы проекта в будущем", - добавили в МХП.
Справка: Национальный тур "Кино под открытым небом" реализуется Благотворительным фондом "МХП - Общине" совместно с Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!" и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Партнерами Национального тура "Кино под открытым небом" является Райффайзен Банк Аваль, Компания "Делойт" в Украине, Украинская киноакадемия, UA:Общественное вещание, компания "Вавилон", Эспрессо TV.