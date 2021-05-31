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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Національний тур “Кіно просто неба” стартує з Київщини: графік показів

Київ • УНН

 • 26692 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У суботу, 5 червня, стартує національний тур "Кіно просто неба". Про це повідомляє пресслужба компанії МХП, передає УНН.

Національний тур “Кіно просто неба” стартує з Київщини: графік показів

Кінопоказ пройде в селі Мирне Бориспільського району Київської області.

Наступного дня, 6 червня, кінопоказ відбудеться в місті Кагарлик Обухівського району Київської області.

“Ми покажемо сучасне українське кіно громадам, у яких немає кінотеатрів, які в звичних умовах не мають можливості перегляду фільмів на великому екрані та з якісним звуком”, — розповіли у МХП.

Проект триватиме протягом літа і вересня 2021 року. Із графіком кінопоказів, запланованих на червень, можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/AndLSAD

“Крім того, ми отримали близько 100 звернень про показ кіно у інших громадах, тож зараз активно думаємо над тим, як розширити межі проекту в майбутньому”, — додали в МХП.

Довідка: Національний тур “Кіно просто неба” реалізується Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнерами Національного туру “Кіно просто неба” є: Райффайзен Банк Аваль, Компанія “Делойт” в Україні, Українська кіноакадемія, UA:Суспільне мовлення, компанія “Вавілон”, Еспресо TV.

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