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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальный банк Украины решил ликвидировать "Финбанк"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины решил ликвидировать "Финбанк"

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 27 апреля 2017 года № 275-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Финбанк", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно требованиям статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Финбанк" было отнесено к категории неплатежеспособных 7 апреля 2017 года.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков ПАО "Финбанк" получат свои вклады полностью, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими вкладами получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.

Как сообщал УНН 26 апреля, банк "Михайловский" могут признать незаконно ликвидированным.

Украинские Национальные Новости

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