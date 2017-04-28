Национальный банк Украины решил ликвидировать "Финбанк"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 27 апреля 2017 года № 275-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Финбанк", - говорится в сообщении.
Напомним, что согласно требованиям статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Финбанк" было отнесено к категории неплатежеспособных 7 апреля 2017 года.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков ПАО "Финбанк" получат свои вклады полностью, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими вкладами получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.
Как сообщал УНН 26 апреля, банк "Михайловский" могут признать незаконно ликвидированным.