Національний банк України вирішив ліквідувати "Фінбанк"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 27 квітня 2017 року № 275-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Фінбанк", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ПАТ "Фінбанк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 7 квітня 2017 року.
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників ПАТ "Фінбанк" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої фондом.
Як повідомляв УНН 26 квітня, банк "Михайлівський" можуть визнати незаконно ліквідованим.