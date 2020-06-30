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Национальный совет реформ обсудил инициативы по ускорению приватизации

Национальный совет реформ обсудил инициативы по ускорению приватизации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации, со ссылкой на пресслужбу ОП.

"В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое - убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за пять месяцев 2020 благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн гривен, объявлено более 800 аукционов.

Также председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020-м вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

"Дмитрий Сенниченко сообщил, что при участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность", - отмечается в сообщении.

По его словам, решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению находится в налоговом залоге.

Также во время заседания были обсуждены предложения по соглашению о признании виновности, которое должно разгрузить работу судов и обеспечить неотвратимость наказания.

"Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР.

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